Житель Светлого зарезал знакомого после конфликта в соцсети

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В Светлом за убийство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе этого года между мужчинами возник конфликт в социальной сети. Горожане решили встретиться лично и выяснить отношения. Один из них пришел на встречу с ножом и использовал его по назначению, нанеся не менее двух ударов своему оппоненту. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Суд признал светловчанина виновным в убийстве и приговорил к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.