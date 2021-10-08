11 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 240 случаев ОРВИ, 18 пневмоний и 16 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 5 работников образования;

- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 18 работающих на промышленных предприятиях;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 5 сотрудников учреждений культуры;

- 4 работника с/х предприятий;

- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник санатория;

- сотрудник гостиницы;

- 2 сотрудника предприятия бытового обслуживания;

- 4 сотрудника охранных предприятий;

- 56 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 11 учащихся;

- 7 студентов (БФУ, КМРК, технологический колледж Советска, Полесский техникум, колледж управления);

- 58 неработающих.