11 школьников, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 274 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 240 случаев ОРВИ, 18 пневмоний и 16 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 5 работников образования;
- 23 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- 18 работающих на промышленных предприятиях;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 5 сотрудников учреждений культуры;
- 4 работника с/х предприятий;
- 3 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник санатория;
- сотрудник гостиницы;
- 2 сотрудника предприятия бытового обслуживания;
- 4 сотрудника охранных предприятий;
- 56 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 11 учащихся;
- 7 студентов (БФУ, КМРК, технологический колледж Советска, Полесский техникум, колледж управления);
- 58 неработающих.