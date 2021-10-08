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Общество8 октября 2021 16:00

Умер завкафедрой «Холодильная техника и кондиционирование» БГАРФ

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Юрий Сластихин.

Юрий Сластихин.

Фото: пресс-служба БГА РФ

Скоропостижно скончался Юрий Сластихин, заведующий кафедрой «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование», который работал в БГАРФ с 1981 года. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Юрий Николаевич до поступления на работу в БГАРФ (Калининградское высшее инженерное морское училище) успешно окончил КВИМУ и остался по распределению на кафедре в должности ассистента.

Заведующим кафедрой работал с 1998 года. Опубликовал 50 научных и учебно-методических работ, с его участием кафедра подготовила более 1500 выпускников.