Умер завкафедрой «Холодильная техника и кондиционирование» БГАРФ

Юрий Сластихин. Фото: пресс-служба БГА РФ

Скоропостижно скончался Юрий Сластихин, заведующий кафедрой «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование», который работал в БГАРФ с 1981 года. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Юрий Николаевич до поступления на работу в БГАРФ (Калининградское высшее инженерное морское училище) успешно окончил КВИМУ и остался по распределению на кафедре в должности ассистента.

Заведующим кафедрой работал с 1998 года. Опубликовал 50 научных и учебно-методических работ, с его участием кафедра подготовила более 1500 выпускников.