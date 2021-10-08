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Здоровье8 октября 2021 16:00

В Калининграде под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся более 18 тысяч человек

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области по состоянию на пятницу, 8 октября, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 18 380 человек, контактировавших с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В настоящее время в области на COVID-19 проведено 1 023 694 исследования, обследовано нарастающим итогом 968 147 человек.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 56 973 заражения, умерли 807 человек.

Напомним, за сутки в области было выявлено 274 новых случая заболевания.