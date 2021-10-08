Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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За сутки в Калининградской области было выявлено 274 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 168 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 8,

Озерский городской округ – 4,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 6,

Полесский городской округ – 3,

Гурьевский городской округ - 17,

Правдинский городской округ –6,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ - 13,

Зеленоградский городской округ - 4,

Светлогорский городской округ – 8,

Советский городской округ - 16,

Мамоновский городской округ – 7,

Неманский городской округ – 3,

Черняховский городской округ – 7.