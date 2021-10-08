Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области было выявлено 274 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 17 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 168 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 8,
Озерский городской округ – 4,
Пионерский городской округ – 1,
Гвардейский городской округ - 6,
Полесский городской округ – 3,
Гурьевский городской округ - 17,
Правдинский городской округ –6,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ - 13,
Зеленоградский городской округ - 4,
Светлогорский городской округ – 8,
Советский городской округ - 16,
Мамоновский городской округ – 7,
Неманский городской округ – 3,
Черняховский городской округ – 7.