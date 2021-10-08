На переезде в Озерках поезд Калининград-Санкт-Петербург столкнулся с автомобилем

Инцидент произошел в пятницу в шестом часу вечера. В поселке Озерки поезд Калининград-Санкт-Петербург столкнулся с «Опелем Кадет», который стоял на переезде. Машинист применил экстренное торможение, но полностью остановиться состав не успел. От удара автомобиль отлетел в сторону.

- Машина заглохла прям на переезде. Водитель успел покинуть автомобиль до столкновения, - рассказали очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области».

- Водитель локомотива, конечно, применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел, - сказал "КП" руководитель пресс-службы калининградской железной дороги Александр Першин. - К счастью, водитель автомобиля успел его покинуть, никто в результате инцидента не пострадал. Локомотив получил незначительные повреждения и продолжил движение по маршруту через 17 минут.

Александр Першин признался, что переезд в Озерках является одним из самых сложных. Он также призвал водителей соблюдать максимальную осторожность при движении через железнодорожные пути.

- В это межсезонье водителям нужно быть вдвойне, втройне более внимательными - меняется освещенность и погодные условия, - напомнил руководитель пресс-службы.

В августе пресс-служба Калининградской железной дороги сообщала о том, что количество ДТП на переездах в этом году выросло на 17%, в полтора раза увеличилось число случаев с гибелью людей.