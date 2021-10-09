На острове Канта в Калининграде открылась фотогалерея под открытым небом

В пятницу, 8 октября в рамках организованного Российско-Германской внешнеторговой палатой мультимедийного проекта «Мастера России 4.0» состоялось торжественное открытие фотогалереи, демонстрирующей участие немецкого бизнеса в российской экономике. Пользуясь стоящей в эти дни в Калининграде хорошей погодой, организаторы разместили экспозицию под открытым небом - на пешеходной аллее острова Канта. Там фотографии и можно будет в течение следующей недели.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, Калининград стал второй площадкой для проекта - первым «Мастеров России 4.0» летом этого года принимал Саратов. В планах организаторов представить передвижную экспозицию еще в восьми городах, последним из которых станет Владивосток. А сам проект приурочен к тематическому перекрестному году «Экономика и устойчивое развитие», который проходит в 2020-2022 годах

Германия входит в число ведущих стран - партнеров Калининградской области, занимая третье место во внешнеторговом обороте региона.