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Происшествия9 октября 2021 10:45

Калининградский кузнец стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел

Вместо того чтобы ковать заказы, мастер пропивал полученные за них авансы или тратил деньги на другие личные нужды
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Сотрудники угрозыска и следователи МО МВД России «Гусевский» установили причастность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении мошеннических действий, еще к 2 эпизодам преступной деятельности.

А началось все еще летом, когда жительница одного из поселков по объявлению нашла специалиста, который обещал ей изготовить кованые ворота. Однако получив 10 тысяч рублей в качестве предоплаты, мастер за следующие два месяца больше так ни разу и не объявился. Полицейские, к которым обратилась уставшая ждать клиентка, кузнеца разыскали – кстати, выяснилось, что он и в самом деле имеет необходимый опыт работы. Вот только к наковальне не вставал давным-давно. А полученный аванс элементарно пропил в тот же день. И этот эпизод, как теперь понятно, был в биографии фигуранта уголовного дела о мошенничестве не единственным.

- Так, от другой заказчицы он получил 0 тысяч рублей на изготовление металлической лестницы, а жительница Нестерова заказала ему кованый забор, осуществив предоплату в размере 130 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. - Во всех случаях подозреваемый тратил полученные средства на личные нужды, а от заказчиков в дальнейшем скрывался.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.