В Калининградскую область прибыли новые танки

Группировка береговых войск Балтийского флота в Калининградской области усилилась 23 новыми танками Т-72БЗМ.

Широкой публике эти машины знакомы, благодаря телевизионным трансляциям конкурса «Танковый биатлон». По сравнению со своими предшественниками бронетехника обладает более мощным двигателем, улучшенными баллистикой и ресурсом основного орудия, автоматом сопровождения цели, прицелом «Сосна-У» с тепловизором, модульным комплексом динамической защиты «Реликт», а также рядом других инноваций.

Эффективность решения минобороны военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал в увязке с агрессивными действиями сопредельного с российским эксклавом государства.

- Польша активно закупает американское оружие, - напомнил аналитик. - Варшава хвастается тем, что у нее будут якобы непробиваемые «Abrams», хотя в Ираке они полыхали, как факел, от РПГ (ручной противотанковый гранатомет – Ред.) и других обычных зажигательных средств еще советской разработки. Полагаю, что это серьезный шаг со стороны России по укреплению обороноспособности в регионе.