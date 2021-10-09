Ковид косит безработных калининградцев

По информации штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, среди 279 человек, подхвативших опасный вирус за истекшие сутки, оказалось больше всего граждан, числящихся безработными - 73. На второй позиции оказались индивидуальные предприниматели и «иные работающие» - их 50. Указанные две категории опередили даже традиционно входящих в группу риска пенсионеров, которых заболело 43 человека.

Следом идут: 17 сотрудников предприятий торговли и общественного питания,16 работников образования, 13 представителей транспортных предприятий и водителей, 11 студентов (из БФУ, педколледжа, Балтийского информационного техникума, КМРК, Технологического колледжа Советска, Озерского колледжа МЧС и МФЮА) и столько же работников промышленности, 9 учащихся, по 8 медиков и работников пищепрома. Учреждения культуры и сельское хозяйство представляют по 3 человека, столько же – детей, помещающих дошкольные учреждения. По 2 инфицированных выявлено в сфере ЖКХ, на предприятиях по оказанию телекоммуникационных услуг, бытового обслуживания, в охранных предприятиях. Заболели также работник санатория, сотрудник гостиницы и «неорганизованный» ребенок в возрасте до 6 лет.