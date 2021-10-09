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Происшествия9 октября 2021 13:36

Под Калининградом «Инфинити» насмерть сбил пенсионера

Переходивший дорогу 71-летний мужчина не имел светоотражающих элементов на одежде
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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В девятом часу вечера на 8 километре автодороги «Тишино-Домново-Широкое» в Правдинском районе двигавшийся со стороны поселка Домново в направлении Соловьево «Инфинити» сбил пешехода.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД, за рулем иномарки находился 35-летний мужчина, который не успел затормозить перед 71-летним калининградцем, переходившим проезжую часть слева направо. Скорее всего, причиной наезда стали сумерки и отсутствие светоотражающих элементов на одежде пенсионера.

Пострадавший скончался на месте ДТП до приезда «Скорой помощи».