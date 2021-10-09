Разведчики и морпехи Балтфлота осваивают парашют на практике

За время службы каждый срочник должен совершить не меньше двух прыжков с парашютом. Фото: пресс-служба Балтфлота

На Балтийском флоте продолжается воздушно-десантная подготовка личного состава подразделений разведки и морской пехоты – военнослужащие приступили к практическому выполнению прыжков с парашютом. Процесс продлится до конца ноября.

Прыжки совершаются в различном диапазоне высот - от 600 до 1200 метров из военно-транспортных самолетов Ан-26 и вертолетов Ми-8 морской авиации флота. Одновременно осуществляют высадку группы в количестве до 30 человек. В ходе проведения тренировок отрабатываются навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

Как пояснили в отделе информационного обеспечения Балтийского флота, воздушно-десантная подготовка спланирована таким образом, чтобы каждый военнослужащий совершил не менее двух парашютных прыжков за период обучения.