В Калининградской области может подешеветь жилье. Но когда – не известно

За последние два, если судить по сайтам объявлений, цены на вторичное жилье в Калининградской области выросли на 80% и составили, в среднем, 100 тысяч рублей за «квадрат». Такого не было с января 2019-го. Об этом сообщает радио «Business FM Калининград».

По мнению специалистов, имеется множество объективных факторов для названной тенденции. Тут и удорожание стройматериалов, и дефицит некоторых из них – в первую очередь цемента. Однако сегодня на рынке уже наблюдается падение количества сделок, а это значит, что в обозримом будущем цены должны пойти вниз. Вот и по данным лаборатории «Сбериндекс», за последний месяц в нашем регионе рост цен по фактическим сделкам составил всего 0,5%.

И все же, аналитики пока осторожны в своих прогнозах, ведь ликвидные и дефицитные объекты продолжают дорожать. Падение рынка может начаться после стагнации. Но сколько она продлится, предсказать сегодня не берется никто.