Калининградские предприниматели 23 раза пожаловались в прокуратуру на полицию

В органы прокуратуры Калининградской области за этот год поступило уже 23 жалобы от субъектов предпринимательской деятельности по вопросам нарушений в ходе осуществления уголовного судопроизводства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в основном заявители выражали несогласие с действиями сотрудников правоохранительных органов при производстве оперативно-розыскных мероприятий. Если конкретнее, сетовали на изъятие документов и средств цифровой техники, отказы в предоставлении их копий, а также несоблюдение разумных сроков производств по уголовным делам и материалам проверок.

- По результатам рассмотрения указанных обращений в адрес руководства территориального УМВД внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, - добавили в облпрокуратуре.