10 медиков, 11 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 241 случай ОРВИ,15 пневмоний и 26 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 39 пенсионеров;
- 10 медицинских работников;
- 8 работников образования;
- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 12 работающих на промышленных предприятиях;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 1 сотрудник учреждения культуры;
- 5 работников с/х предприятий;
- 1 сотрудник гостиницы;
- 1 сотрудник предприятия бытового обслуживания;
- 1 сотрудник охранного предприятия;
- 2 сотрудника банка;
- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 4 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;
- 17 учащихся;
- 11 студентов (Гусевский политехникум; КГТУ; РАНХиГС ; КАТИП; Калининградский морской лицей; БФУ; БГА МФЮА)
- 64 неработающих.