10 медиков, 11 студентов: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 282 случая коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 241 случай ОРВИ,15 пневмоний и 26 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 39 пенсионеров;

- 10 медицинских работников;

- 8 работников образования;

- 16 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 12 работающих на промышленных предприятиях;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 1 сотрудник учреждения культуры;

- 5 работников с/х предприятий;

- 1 сотрудник гостиницы;

- 1 сотрудник предприятия бытового обслуживания;

- 1 сотрудник охранного предприятия;

- 2 сотрудника банка;

- 55 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 4 ребенка, посещающих детские дошкольные учреждения;

- 17 учащихся;

- 11 студентов (Гусевский политехникум; КГТУ; РАНХиГС ; КАТИП; Калининградский морской лицей; БФУ; БГА МФЮА)

- 64 неработающих.