В Калининграде под меднаблюдением из-за COVID-19 находятся более 21 тысяч человек

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В Калининградской области по состоянию на воскресенье, 10 октября, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 21 088 человек, контактировавших с заболевшими. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В настоящее время в области на COVID-19 проведено 1 030 650 исследований, обследовано нарастающим итогом 974 674 человека.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 57 534 случая заражения, умерли 807 человек.

Напомним, за сутки в области было выявлено 282 новых случая заболевания.