В Багратионовском районе сгорела баня

В ночь на понедельник, 11 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в поселке Гвардейском Багратионовского ГО. Как вскоре выяснилось, горела одноэтажная баня из газосиликатных блоков.

-Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 12 человек и 2 единиц техники, - отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области.