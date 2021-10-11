Калининградская область побила рекорд по числу туристов

2021 год станет рекордным для туризма в Калининградской области. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на данные регионального правительства.

По словам министра по туризму Калининградской области Андрея Ермака, к настоящему моменту регион принял уже около 1,4 млн туристов (посещения как минимум с одной ночевкой). Для сравнения, в 2020 году турпоток в Калининградскую область составил 1 млн 240 тыс. человек (за весь год).

- Пока мы не корректируем наши ожидания, по итогам года Калининградская область примет около 2 млн туристов. Новые ограничения только вступили в силу, трудно предсказать, какой эффект они повлекут за собой. Возможно, будет какое-то снижение турпотока, - говорит Андрей Ермак.

По его словам, около 90% туристов приезжает в Калининградскую область, организуя свою поездку самостоятельно.