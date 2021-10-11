Синоптики прогнозируют в Калининграде четыре дня дождей и сильный ветер

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Калининградцев ждет самая холодная неделя с начала осени. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температура повышаться не будет.

В понедельник, по данным Гидрометцентра России, воздух в нашем городе прогреется до +12 градусов. Осадков не ожидается, а атмосферное давление начнет понижаться, что связано с приближением североатлантического циклона.

Во вторник Калининград накроет атмосферный фронт. Пройдет небольшой дождь, термометр покажет +11 градусов.

Осадки ожидаются и в последующие дни - как минимум до пятницы включительно. По предварительным прогнозам, 15 октября должен еще и усилиться юго-западный ветер. Портал rp5.ru оценивает его скорость в 19 метров в секунду (в порывах).

На выходных стихия отступит, но теплее не станет: температура сохранится на уровне +11 градусов.