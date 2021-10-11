Калининград вошел в десятку популярных направлений отдыха в низкий сезон

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Сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно недорого поехать отдохнуть с октября по ноябрь.

В тройку лидеров бронирования жилья для отдыха в октябре и ноябре вошли Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.

В топ-10 популярных направлений путешествий осенью также вошли Москва, Казань, Кисловодск, Калининград, Ростов-на-Дону и Суздаль в России и Гагра в Абхазии.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых осенью от 2 до 8 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,7 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Гагре, дороже - в Суздале.

Более 50% туристов путешествуют осенью вдвоем, 21% путешествует в одиночку, и 12% семей отправляются в поездки в октябре и ноябре, сообщают аналитики сайта. Чаще всего бронируют отели - 68%, на втором месте - квартиры, 26%.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами с 1 октября по 30 ноября 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха в низкий сезон:

Ялта - 2819 руб. / 6 ночей;

Сочи - 1909 руб. / 8 ночей;

Санкт-Петербург - 2518 руб. / 4 ночи;

Москва - 3500 руб. / 3 ночи;

Казань - 3320 руб. / 3 ночи;

Кисловодск - 1682 руб. / 7 ночей;

Гагра - 1477 руб. / 8 ночей;

Калининград - 1757 руб. / 7 ночей;

Ростов-на-Дону - 2622 руб. / 2 ночи;

Суздаль - 3709 руб. / 2 ночи.