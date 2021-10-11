В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 11 октября нет света и воды

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В Калининграде в понедельник, 11 октября, отключено электричество в домах на 19 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Тельмана 35, 39.

До 17 часов электричество отключено на ш. Балтийское 110 (СОШ №9), 112-116, светофор (ш. Балтийское- ул. Карташева), ул. Карташева 1-5, 4-12, пер. Карташева 7, 2-10, пер. Алданский 3, ул. Аральская 7, 8, ул. Сестрорецкая 4, ул. Лужская 10а, ул. Алтайская 2-я 5.

До 18 часов света не будет на ул. Марш. Баграмяна 34, 36, ул. Адм. Трибуца 37, пр-кт Московский 76, ул. Лесопильная 57-63, ул. Грига 3-9, ул. Лесопильная 73-79, пр-кт Московский 100-110, ул. Фрунзе 52-56, ул. Литовский вал 63, 89-105, 64-66, ул. Мариупольская 1-3, 2-4, 6-12, ул. Ген. Буткова 4, 4а, 6-6а, 8-8а ,34, 36, ул. Ген. Галицкого 50-52.

Холодное водоснабжение с 10:00 до 15:00 будет отсутствовать на Советский проспекте 102.