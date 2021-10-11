Калининград ухудшил позиции в рейтинге финансового благополучия населения

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По итогам 2020 года Калининградская область оказалась на 40-м месте в рейтинге российских регионов по финансовому благополучию населения. Соответствующее исследование подготовило «РИА Новости». В 2019 году регион находился на 39-м месте.

При составлении рейтинга учитывались показатели, характеризующие финансовое состояние населения. Среди них отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов и других привлеченных средств физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже регионального прожиточного минимума, а также доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку.

Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка. В первую десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области.