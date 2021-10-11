15 школьников, 8 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 287 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 250случаев ОРВИ,14 пневмоний и 23 бессимптомных случая.

Среди заболевших:

- 29 пенсионеров;

- 8 медицинских работников;

- 8 работников образования;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 27 работающих на промышленных предприятиях;

- 11 работников транспортных предприятий, водителей;

- 8 работников предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 2 работников с/х предприятий;

- 2 сотрудника гостиниц;

- 2 сотрудника предприятий бытового обслуживания;

- 4 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- 1 вахтовик;

- 1 сотрудник банка;

- 54 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 8 неорганизованных детей до 6 лет;

- 7 детей, посещающих детские дошкольные учереждения;

- 15 учащихся;

- 14 студентов ( КГТУ; БФУ; МФЮА; Колледж сервиса и туризма; Калининградский колледж агротехнологии и природопользования; Педагогический колледж Черняховск; Советский техникум- интернат; РАНХиГС ; КАТИП; КМРК);

- 59 неработающих.