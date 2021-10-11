15 школьников, 8 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 287 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 250случаев ОРВИ,14 пневмоний и 23 бессимптомных случая.
Среди заболевших:
- 29 пенсионеров;
- 8 медицинских работников;
- 8 работников образования;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 27 работающих на промышленных предприятиях;
- 11 работников транспортных предприятий, водителей;
- 8 работников предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 2 работников с/х предприятий;
- 2 сотрудника гостиниц;
- 2 сотрудника предприятий бытового обслуживания;
- 4 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- 1 вахтовик;
- 1 сотрудник банка;
- 54 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 8 неорганизованных детей до 6 лет;
- 7 детей, посещающих детские дошкольные учереждения;
- 15 учащихся;
- 14 студентов ( КГТУ; БФУ; МФЮА; Колледж сервиса и туризма; Калининградский колледж агротехнологии и природопользования; Педагогический колледж Черняховск; Советский техникум- интернат; РАНХиГС ; КАТИП; КМРК);
- 59 неработающих.