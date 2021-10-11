В Калининграде объявили в розыск пропавшего 14-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 14-летнего Владислава Манякина. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, накануне подросток ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Рост - 156 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, длинные, завязаны в хвост, глаза карие, лицо в угревой сыпи.

Был одет в темно-коричневую ветровку фирмы «Пума», черные джинсы, туфли спортивные черные с коричневыми вставками. При себе имел черную борсетку на длинном ремешке.

Если вы располагаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом в ОМВД России по Центральному району по телефонам: 552-098 или 02.