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Общество11 октября 2021 13:28

На проект капремонта пл. Победы выделили 5 млн рублей

Все работы должны быть завершены к 20 декабря
Виктор Сергеев
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Администрация Калининграда выделяет 5 млн рублей на проект капитального ремонта площади Победы. Соответствующее уведомление о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок.

Победитель аукциона должен в ходе обследования определить причину разрушения.

За эти деньги необходимо будет выполнить работы по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим изысканиям, обследовать конструкции. На основании обследования подрядчик должен будет разработать проектно-сметную и рабочую документации на капитальный ремонт.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 октября, все работы должны быть завершены к 20 декабря.