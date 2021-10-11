Под Калининградом застройщик обманул дольщиков на 71 миллион рублей

Объект должны были сдать еще три года назад. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Наверняка уже не один раз горько пожалели 36 калининградцев, которые заключили договоры участия в долевом строительстве 3 многоквартирных домов в поселке Невское Гурьевского района. Ибо здания должны были быть сданы еще в 2017-2018 годах, однако до сих построены лишь частично.

Дольщики уже понесли ущерб на общую сумму свыше 71 миллиона рублей, и надежда на улучшение ситуации, честно говоря, призрачная. Кроме того, как установлено, пострадала и районная администрация, у которой застройщик с помощью подложных документов выкупил два земельных участка площадью 1700 квадратных метров. Здесь сумма ущерба оценивается в 4,5 миллиона рублей с лишним.

Промежуточный итог этой печальной истории - предъявление следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности УМВД России по Калининградской области обвинения в мошенничестве в особо крупном размере 64-летнему руководителю строительной фирмы.

- По ходу расследования полицейские совместно со следователями и при участии сотрудников Росгвардии провели обыски, изъяли документацию и вещественные доказательства, - сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая. - В настоящее время материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд для рассмотрения по существу.