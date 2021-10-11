Калининградец украл почти 800 метров интернет-кабеля

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в краже интернет-кабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранним утром мужчина срезал 160 и 625 метров интернет-кабеля на чердаке дома по улице Карбышева. Задержали его сотрудники уголовного розыска на месте преступления. 42-летний местный житель ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Общая сумма ущерба составила около 65 тысяч рублей. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.