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Общество11 октября 2021 14:55

Приставы помогли калининградцу вернуть 1,5-миллионный долг

Виктор Сергеев
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Фото: "КП" Архив

В Калининграде судебные приставы помогли мужчине вернуть 1,5-миллионный долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Горожанин одолжил деньги знакомому, заключив письменный договор займа. Заемщик не вернул долг, поэтому кредитор обратился в суд и выиграл его.

Однако должник не спешил возвращать деньги, поэтому приставы ограничили ему выезд за пределы России, а также запретили совершать регистрационные действия с квартирой и нежилым помещением.

Узнав, что он больше не может провести сделку с недвижимостью, должник перечислил 1,5 млн рублей на депозитный счет отделения приставов, которые затем вернули деньги взыскателю.