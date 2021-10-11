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Происшествия11 октября 2021 15:18

В Калининграде подросток прыгнул с парапета Дома Советов и сломал ногу

Любителя острых ощущений забрали в больницу
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Инцидент произошел в минувшую субботу. Как сообщает klops.ru, двое подростков 15 и 18 лет сумели пробраться на территорию Дома Советов и залезли на крышу здания. В этот момент парней заметили прохожие, которые и сообщили сотруднику ЧОП.

Охранник застал ребят на третьем этаже и смог задержать старшего из них. Младший попытался сбежать - прыгнул на парапет второго этажа, а оттуда - на землю. При приземлении подросток сломал ногу.

На место прибыли врачи скорой помощи, которые забрали юного любителя острых ощущений в детскую областную больницу. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.