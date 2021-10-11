С начала года калининградцы более 30 раз воспользовались терминалом «Гражданин-полиция»

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

C начала года жители Калининграда более 30 раз обратились за помощью к операторам «Безопасного города» при помощи терминалов «Гражданин-полиция». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В основном горожане обращались с просьбой вызвать скорую помощь, сотрудников полиции или чтобы сообщить о происшествиях.

В настоящее время на территории Калининграда установлено 14 терминалов «Гражданин-полиция». Воспользоваться устройством может даже ребенок. Достаточно просто нажать на кнопку. Сигнал мгновенно поступит оператору системы «Безопасный город». Все терминалы «Гражданин-полиция» попадают в зону действия камер наружного видеонаблюдения «Безопасный город».