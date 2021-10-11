Рядом с замком Бальга найдено старинное панно

Декоративное панно, найденное на Бальге Фото: Александр Пекус

Рядом с тевтонским замком Бальга, недалеко от форбурга, копатели снова обнаружили интересный артефакт - разбитое на фрагменты декоративное панно с историческим сюжетом. Через некоторое время эта вещь попала в руки сотруднику музея «Фридландские ворота» Александру Пекусу, который сейчас занимается атрибутированием предмета.

- Люблю повозиться с подобными предметами и постепенно узнавать, что да как, - говорит Пекус. - Правда, пока выяснить удалось немного. Диаметр панно - 45 сантиметров. Как оно крепилось - неясно, но края подвернуты вовнутрь. По костюмам на сюжете можно сказать, что они похожи на моду XVI века. Пока пытаюсь выяснить, мог ли этот сюжет быть заимствованным откуда-либо. Возможно, есть какая-то подобная гравюра или рисунок.

По словам Александра, предмет, вероятнее всего, был изготовлен в конце XIX или в начале XX века.

- Сюжет на панно застольный, поэтому оно могло быть украшением гостевого дома или таверны у Бальги. С другой стороны, оно могло висеть и в частном доме, - добавляет Пекус.