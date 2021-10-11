Клиентов Tele2 консультируют лучшие специалисты по сервису в мире

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Международная премия Top Ranking Performers Awards - это высшая отраслевая награда в индустрии контакт-центров. В 2021 году она собрала свыше 2 000 участников из более чем 80 стран мира. Жюри присудило Tele2 награды в восьми номинациях.

Оператор завоевал высшую награду в категории «Лучшая организация клиентского опыта». Клиент может обратиться в компанию за сервисной поддержкой через любой удобный для него канал коммуникации: позвонить по телефону, задать вопрос в чате на сайте, в мобильном приложении или популярных мессенджерах. На вопросы абонентов отвечают специалисты службы личной поддержки, которые работают не по скриптам, показывают самый высокий уровень эмпатии в отрасли и нацелены на решение проблемы клиента.

В номинации «Лучшая программа улучшения» (Best Improvement Award) эксперты присудили победу бизнес-школе Tele2 для подготовки управленческих кадров. Как правило, руководящие позиции в сфере клиентского сервиса в Tele2 занимают сотрудники, которые начинали свой путь в должности специалистов личной поддержки. Такой подход обеспечивает высокий уровень внутренней экспертизы и знание потребностей клиентов.

Жюри отметило специалистов Tele2 индивидуальными золотыми наградами: «Лучший руководитель контактного центра» (Лидия Величко); «IT-лидер» (Герман Коломиец); «Лучший операционный руководитель» (Евгения Хогоева); «Лучший специалист по обслуживанию клиентов» (Сергей Горбунов), «Лучший специалист по кадровому планированию» (Анастасия Яхтенфельд). Эксперты оценили эффективное планирование работы контактных центров. В компании действует автоматизированная система прогнозирования, которая учитывает часовые пояса и специфику регионов, помогает распределить ресурсы сотрудников. Благодаря грамотно составленному расписанию операторов, клиенты быстро получают квалифицированную помощь: время ожидания ответа на линии в Tele2 составляет 46 секунд и является лучшим показателем в отрасли. Решать больше вопросов можно дистанционно без личного обращения в офис компании.

В самой престижной номинации «Лучший контактный центр» компания была отмечена серебряной наградой.

- В этом году наши специалисты снова завоевали «Оскар» в сфере клиентского обслуживания, - говорит Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Tele2. - Главной для нас всегда была забота о клиенте - его интересы, потребности и ожидания. Жюри оценило не только клиентский сервис, программу обучения персонала, но и вклад наших профессионалов - самые яркие проекты, которые вывели сервис на новый уровень. Это доказывает, что мы по-прежнему задаем тренды в сфере абонентского обслуживания и остаемся лучшими в мире.