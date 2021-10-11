Жительница Советска во время стажировки в Калининграде вынесла из кассы 14,5 тысяч рублей

В Калининграде полицейскими задержана женщина, похитившая часть выручки продуктового магазина. Как выяснили оперативники, сделала это женщина при трудоустройстве.

- Инцидент произошел в торговом помещении магазина по улице Коммунистической, - сообщает подробности пресс-служба УМВД по Калининградской области. - В кассе по итогам дня продавцы не досчитались почти 14,5 тысяч рублей.

На место были вызваны сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Московскому району, которые в ходе доследственной проверки установили, что к краже причастна 33-летняя жительница Советска, приехавшая в Калининград, чтобы устроиться на работу.

- В магазине она стажировалась на должности продавца. Но перспектива быстрого заработка показалась ей более перспективной, чем возможность заработать деньги трудом. Воспользовавшись моментом, она вытащила из кассы 14457 рублей, положила в карман и ушла, - добавляют в пресс-службе.

В отношении теперь уже безработной возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.