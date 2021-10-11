В Калининграде открылся новый пункт вакцинации

В Калининграде в понедельник 11 октября открылся второй мобильный прививочный пункт на базе торгового центра. Как сообщает пресс-служба правительства области, прием граждан на бесплатную иммунизацию от коронавируса и гриппа без предварительной записи помимо ТЦ «Балтия-молл» теперь осуществляется в городском торгово-развлекательном центре «Европа».

Правда, пока пункт работает в тестовом режиме, но уже с 12 октября мобильный центр вакцинации будет функционировать полноценно:

– с понедельника по пятницу – с 12 до 20 часов;

– в субботу – с 10 до 18 часов;

– воскресенье – выходной.

Иммунизацию пациентов проводит персонал Городской больницы №4. Место расположения прививочного пункта – третий этаж ТРЦ «Европа» (ул. Театральная, 30), ориентир – кинотеатр.