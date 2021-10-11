В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 14-летнего подростка

В Калининграде сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и патрульные полицейские в течение суток разыскивали 14-летнего Владислава Манякина. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, стражи порядка проверяли все места возможного местонахождения подростка.

- 11 октября несовершеннолетний вышел на связь с родителями. В данный момент он доставлен домой, - сообщает пресс-служба. - Установлено, что школьник находился в гостях у своего друга в Ленинградском районе Калининграда. Противоправных действий с ним не происходило.

С ребенком и родителями проведена профилактическая беседа. Сотрудники полиции возьмут ситуацию в данной семье на контроль с целью предупреждения самовольных уходов несовершеннолетнего из дома в будущем.