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Общество11 октября 2021 20:41

В Калининграде полицейские разыскали пропавшего 14-летнего подростка

Несовершеннолетний ушел из дома 10 октября
Иван МАРКОВ
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В Калининграде сотрудники по делам несовершеннолетних, уголовного розыска и патрульные полицейские в течение суток разыскивали 14-летнего Владислава Манякина. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, стражи порядка проверяли все места возможного местонахождения подростка.

- 11 октября несовершеннолетний вышел на связь с родителями. В данный момент он доставлен домой, - сообщает пресс-служба. - Установлено, что школьник находился в гостях у своего друга в Ленинградском районе Калининграда. Противоправных действий с ним не происходило.

С ребенком и родителями проведена профилактическая беседа. Сотрудники полиции возьмут ситуацию в данной семье на контроль с целью предупреждения самовольных уходов несовершеннолетнего из дома в будущем.