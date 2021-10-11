Антон Алиханов рассказал о строительстве металлургического завода в Черняховске

В понедельник 11 октября в сети появилось очередное интервью губернатора Антона Алиханова. На этот раз глава региона пообщался с редактором отдела политики журнала «Эксперт», и в ходе беседы он сообщил, что в Черняховске в скором времени будет запущено крупное производство.

- Я проектов могу назвать великое множество и очень рад, что экономика диверсифицируется, - заявил Алиханов. - Не могу сказать, что мы будем развивать промышленность в традиционном, «тяжелом» смысле слова. Хотя металлургический, по сути, завод в том же Черняховске будет, кремниевые пластины, фактически металлургическое производство.

Напомним, 29 июля этого года в индустриальном парке «Черняховск» началось строительство промышленного комплекса «ЭнКОР Групп» (проект компании Unigreen инвестиционного фонда «Реам Менеджмент», который специализируется на вложениях в «зеленые технологии»).

Сообщалось, что предприятие будет выпускать кремниевые пластины и ячейки объемом 1,3 ГВт и 1 ГВт в год соответственно. Объем инвестиций оценивается в 24,7 млрд рублей.

- После выхода на проектную мощность калининградский завод «ЭнКОР Групп» станет крупнейшим производителем оборудования для солнечной энергетики в Европе, - заявляла пресс-служба правительства региона.