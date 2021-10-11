Стадион «Калининград» оштрафован на 100 тысяч рублей за матч «Зенит»-«Локомотив»

Стадион "Калининград" Фото: Иван МАРКОВ

Стадион «Калининград» получил штраф в размере 100 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда, взыскание было наложено из-за «нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

В частности, суд установил, что 17 июля этого года во время матча за Суперкубок России по футболу между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Локомотив» (Москва) не были соблюдены обязательные требования санитарно-эпидемиологического законодательства, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, ответственные лица не подготовили зрительские трибуны к обеспечению принципа социального дистанцирования при рассадке.

На данный момент постановление не вступило в законную силу.