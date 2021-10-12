В Центральном районе Калининграда сгорел автомобиль «Митсубиси»

В Центральном районе Калининграда в понедельник 11 октября загорелся автомобиль. Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Калининградской области, сигнал о пожаре на Каштановой аллее поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 16:53.

- В автомобиле «Митсубиси Галант» выгорел салон и задняя часть кузова на площади 6 квадратных метров, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5 и СПСЧ в составе 10 человек и 2 единицы техники.