Калининградец ограбил ломбард и подсунул пенсионеру билеты «Банка приколов» вместо пятитысячных купюр

В Калининграде задержан 51-летний мужчина, ранее судимый за кражи, мошенничества, грабеж и незаконные операции с наркотиками, который за несколько дней успел совершить еще несколько преступлений. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, сначала он ограбил ломбард на Ленинском проспекте

- Мужчина сгреб с открытой витрины 8 мобильных телефонов различных марок, после чего скрылся с места преступления, - уточняет пресс-служба ведомства. - Сотрудник коммерческой организации, на глазах которого все происходило, помешать злоумышленнику не смог.

Через несколько дней тот же человек мошенническим путем похитил 7 тысяч рублей у 78-летнего жителя Гурьевского района. Хищение произошло во время размена денег.

- Злоумышленник так ловко сумел заговорить пенсионера, что тот не заметил, как вместо настоящих купюр получил два билета «Банка приколов» достоинством по 5 тысяч рублей каждая. Теперь они будут фигурировать как вещественные доказательства в уголовном деле, возбужденном по статье «Мошенничество», - добавляет пресс-служба.

За всю серию преступлений мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.