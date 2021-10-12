«Он был полностью дезориентирован»: в Калининграде машина сбила потерявшегося пенсионера

В Калининграде произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. Причем пешехода ранее разыскивали родственники - им оказался 82-летний пенсионер Евгений Павлович Краснопеев. По словам очевидцев, вечером 11 октября мужчину сбил один автомобиль, в который на полной скорости врезался другой, ехавший следом.

- Он налетел следом, влупившись в экстренно затормозившую белую машину, протолкнув ее по дедуле еще раз. Было страшно это видеть, - рассказывает очевидица происшествия.

Как сообщила «Комсомолке» руководитель поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерина Преснякова, ранее пенсионер был замечен на улице Пролетарской.

- Нам позвонил один из автомобилистов, в районе 18.00 он проезжал по улице Пролетарской и заметил, что дедушка не может перейти дорогу. По его словам, он был полностью дезориентирован, - говорит Преснякова.

Уже после аварии на 9 Апреля поисковики выехали на место и опознали пенсионера.

- Дело в том, что пенсионер начал переходить оживленную трехполосную трассу не по переходу, это было на отрезке улицы от Нерчинской до площади Василевского. С места аварии мы забрали разбитые очки, и сын Евгения Павловича подтвердил, что это его очки, - продолжает руководитель поисковиков. - Дедушку отвезли в БСМП, он в коме.