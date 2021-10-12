Американские бомбардировщики поразили условные цели на границе Литвы с Калининградской областью

В понедельник, 11 октября, два американских стратегических бомбардировщика B-1B Lancer вылетели с авиабазы Фэрфорд в Англии и совершили полеты в регионе Балтийского моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на командование ВВС США в Европе.

- Бомбардировщики, в частности, выполняли задание в воздушном пространстве Литвы, - сообщает издание. - Экипажи самолетов отработали взаимодействие с американскими и литовскими наводчиками, которые передавали им данные об имитируемых наземных целях для нанесения воздушных ударов. По имеющимся данным, учебная операция проводилась в районе литовского авиационного полигона в Казлу-Руде в Мариямпольском уезде вблизи границы Калининградской области.

Это был первый полет двух из четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, переброшенных на прошлой неделе из США в Великобританию на временной основе.