Четыре района Калининградской области плохо подготовились к отопительному сезону

В Калининградской области сразу четыре районные администрации плохо подготовились к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, это администрации Полесского, Славского, Светловского и Светлогорского городских округов.

В частности, в Полесском районе не организовано снабжение населения топливом, отсутствует организация, снабжающая население дровами и углем. В Славском - не назначено должностное лицо, осуществляющее круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения. В Светловском городском округе отсутствует утвержденный главой администрации приказ о назначении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период, а также отсутствует утвержденная программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

В Светлогорском городском округе не исполнен план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

В адрес всех глав администраций муниципалитетов внесены представления.