Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 октября 2021 10:00

Четыре района Калининградской области плохо подготовились к отопительному сезону

Об этом сообщила областная прокуратура, которая уже вынесла предписания администрациям муниципалитетов
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Калининградской области сразу четыре районные администрации плохо подготовились к отопительному сезону. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, это администрации Полесского, Славского, Светловского и Светлогорского городских округов.

В частности, в Полесском районе не организовано снабжение населения топливом, отсутствует организация, снабжающая население дровами и углем. В Славском - не назначено должностное лицо, осуществляющее круглосуточное принятие и рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения. В Светловском городском округе отсутствует утвержденный главой администрации приказ о назначении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период, а также отсутствует утвержденная программа проведения проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

В Светлогорском городском округе не исполнен план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.

В адрес всех глав администраций муниципалитетов внесены представления.