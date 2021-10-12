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Общество12 октября 2021 10:40

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 октября нет света и воды

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 12 октября, отключено электричество на 21 улице. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Ген.-лейт Озерова 18, ул. Гаражная 7, Ленинский пр-кт – ул. Черняховского (светофор), ул. Ген. Галицкого 35-59, ул. Вагнера 58, 60-62, ул. Бесселя 2, л. Барнаульская 4, 6, 6а, 8, ул. Космическая 29.

До 18 часов электричество отключено на Московский пр-кт 190, ул. Дзержинского 16а, ул. Ген. Галицкого 35-39, ул. Бесселя 2, ул. Загорская 1-5, ул. Барнаульская 8, ул. Цирковая 1-1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 4, 6, 8-8а, 10-10а, 12, 12а-б, 14, 16, 18-18а, 20, 22, ул. Менделеева 27, ул. Серж. Мишина 32, 32а, ул. Тихоненко 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, ул. Тенистая аллея 31, 31а, 37б, 39, 26, ул. Серж. Мишина 7-9, 11, 13, 15, 15а, 19, 21, 23, 23а, 25а, 10, 14, 16а, 18, 18а, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ул. В. Дубинина 15, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 10, 12, 20, ул. Серж. Мишина 3, 25, 35а, 37, 37а, 39, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, ул. Колёсная 1, 3, 7, 11, 13, 15, 19, 23, 37а, 39, 3а, 21, 2, 2а, 4, 8, 10, 12, 16а, 18, ул. Куйбышева 91а-б, 95, 97, 97а, 109а, 113-117, 117а, 129.