Власти выдали детям-сиротам 77 сертификатов на покупку жилья

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С мая 2021 года в Калининградской области детям-сиротам выдано семьдесят семь жилищных сертификатов. Мерой поддержкой уже воспользовались 33 сироты, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Квартиры получатели купили в Неманском, Славском, Советском, Черняховском, Гвардейском и Гурьевском городских округах, а также в Калининграде. Стоимость одного сертификата, действующего в течение трех лет, составляет 1 миллион 622 тысячи 709 рублей.

Напомним с апреля этого года дети-сироты, включенные в список на обеспечение помещениями специализированного жилищного фонда, могут выбрать один из двух вариантов - ждать квартиру в порядке очередности либо получить сертификат и самостоятельно приобрести жилье уже сейчас.

Главные условия: заявители должны быть старше 23 лет, постоянно проживать на территории региона, не отбывать наказание в местах лишения свободы на момент получения сертификата. Если у сирот уже есть положительное судебное решение о предоставлении им квартиры, но они хотят купить жилье по сертификату, необходимо обратиться в суд с заявлением об изменении способа исполнения его решения.