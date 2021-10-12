Мэрия готовит новую схему организации движения в центре Калининграда

. Фото: Александр Подгорчук

Мэрия Калининграда объявила открытый конкурс, на котором выберут исполнителя научно-исследовательских работ по разработке комплексной схемы организации дорожного движения. Речь идет о районе в границах улиц Литовский вал - Черняховского - площадь Победы - Гвардейский проспект - Генерал-фельдмаршала Румянцева - Московский проспект.

Прежде чем что-то менять, городские власти собираются собрать как можно больше данных. Часть из них, судя по конкурсной документации, планируют получить с помощью видеосъемки транспортного потока в утренний и вечерний часы пик. Запись будут вести на 10 участках не менее трех часов на каждом.

Спросят и мнение водителей. Во время социологического опроса у калининградцев поинтересуются о времени суток и сезонности, длительности, дальности и даже целях поездок. Кроме того, горожане смогут дать свою оценку качеству обслуживания городским пассажирским транспортом. В опросе (его проведут по телефону и онлайн) смогут поучаствовать до 1800 человек.

Начальная цена контракта составляет 6 миллионов рублей.