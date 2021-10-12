В Краснознаменском районе найдено тело 16-летнего подростка с множественными ножевыми ранениями. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

- Утром 8 октября текущего года тело подростка с множественными ножевыми ранениями в области туловища и шеи обнаружено прохожими на улице Майской в поселке Добровольске Краснознаменского района, - уточняет пресс-служба ведомства. - Незамедлительно на место преступления выехали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР, произведен детальный осмотр места происшествия.

В настоящее время по уголовному делу допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Ход следствия контролируется лично руководителем следственного управления СК России по Калининградской области Дмитрием Бочаровым.

Следственное управление СК России по Калининградской области обращается к гражданам, обладающим информацией об обстоятельствах совершения убийства несовершеннолетнего и лицах, причастных к убийству, с просьбой незамедлительно сообщить об этом, обратившись по адресу: г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 60б, либо по телефонам: 8-4012-558-765, 8-911-868-25-02.