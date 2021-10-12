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Общество12 октября 2021 11:40

На 50-летнего калининградца завели уголовное дело за вылов 45 лещей

Ущерб оценили в 22,5 тысячи рублей
Виктор Сергеев
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Фото: Западное линейное управление МВД России на транспорте

Транспортная полиция сообщила о задержании очередного браконьера в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

50-летний мужчина незаконно выловил при помощи лесковой сети 45 лещей. Ущерб водным биологическим ресурсам Калининградской области оценили в 22,5 тысячи рублей.

На браконьера завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов».