Светлогорск вошел в топ-10 лучших курортов для отдыха в осеннее межсезонье

. Фото: Александр Подгорчук

Портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших российских курортов для отдыха в межсезонье.

В топ-10 курортов России для отдыха в межсезонье вошли Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае, Ялта в Крыму, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, Белокуриха в Алтайском крае, Светлогорск в Калининградской области, Шерегеш в Кемеровской области и Сестрорецк в курортном районе Санкт-Петербурга.

В Светлогорск осенью приезжают за оздоровлением, в Сочи туристов привлекает отдых на море и в горах на Роза Хутор. В Ялте в моде осенние фестивали.

По данным ТурСтат, курорты Сочи и Ялта получили по 19% голосов, Анапа - 14%, Кисловодск и Пятигорск - 13%, Геленджик - 10%, Белокуриха - 7%, Светлогорск, Шерегеш и Сестрорецк - по 4%.