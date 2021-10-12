58 пенсионеров, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 285 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 247 случаев ОРВИ, 11 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 58 пенсионеров;

- 7 медицинских работников;

- 2 работника образования;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 14 работающих на промышленных предприятиях

- 15 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;

- сотрудник охранного предприятия;

- 7 сотрудников банка;

- 67 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- ребенок, посещающий детское дошкольное учреждение;

- 5 учащихся;

- 5 студентов (БФУ, Калининградский колледж агротехнологии и природопользования, технологический колледж Советска);

- 73 неработающих.