58 пенсионеров, 7 медиков: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 285 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 247 случаев ОРВИ, 11 пневмоний и 27 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 58 пенсионеров;
- 7 медицинских работников;
- 2 работника образования;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 14 работающих на промышленных предприятиях
- 15 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- 5 сотрудников предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника предприятий по оказанию телекоммуникационных услуг;
- сотрудник охранного предприятия;
- 7 сотрудников банка;
- 67 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- ребенок, посещающий детское дошкольное учреждение;
- 5 учащихся;
- 5 студентов (БФУ, Калининградский колледж агротехнологии и природопользования, технологический колледж Советска);
- 73 неработающих.