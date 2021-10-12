В Черняховском районе поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

В Черняховском районе поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Трагедия произошла вечером на перегоне Черняховск - Знаменск. 42-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«Машинист приближающегося поезда подавал звуковой сигнал повышенной громкости, но пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.