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Общество12 октября 2021 12:19

В Черняховском районе поезд насмерть сбил 42-летнего мужчину

Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось
Виктор Сергеев
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В Черняховском районе поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.

Трагедия произошла вечером на перегоне Черняховск - Знаменск. 42-летний мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

«Машинист приближающегося поезда подавал звуковой сигнал повышенной громкости, но пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью», - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.